«Единая Россия» выступила за немедленное увольнение Дворковича из фонда «Сколково»

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил с призывом уволить экс-зампредседателя правительства РФ Аркадия Дворковича из фонда «Сколково». Накануне он осудил спецоперацию России.

Заявление Турчака появилось на официальном сайте партии. «„Единая Россия“ выступает за немедленное увольнение с позором с поста председателя фонда „Сколково“ экс-зампреда правительства страны Аркадия Дворковича», — подчеркнул Турчак.

Он напомнил, что Международная шахматная федерация (FIDE, ее возглавляет Дворкович) отстранила шахматную сборную России от соревнований под эгидой организации.

«Снова объединяющая народы идея о том, что спорт вне политики, принесена в жертву раболепному заискиванию перед Западом», — отметил секретарь генсовета партии.

Турчак указал на высказывания Дворковича о том, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях.

«Это не что иное, как-то самое национал-предательство, то самое поведение пятой колонны, о которых сегодня говорил президент», — подчеркнул политик.