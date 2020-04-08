«Единая Россия» сократила расходы и отправила медикам Подмосковья дополнительные машины

В разгар пандемии помощь нужна больным и врачам, которые пытаются их спасти. «Единая Россия» отправила в Московскую область партию машин, на которых медиков будут развозить к пациентам на дом.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал партии. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак уточнил, что машины удалось купить после сокращения управленческих и организационных расходов. Также «ЕР» сэкономила деньги на подготовку и проведение выборов.

Машины должны выйти на маршрут сегодня-завтра. По словам председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, Подмосковье получит 12 таких автомобилей. Их распределят в муниципалитеты по самым важным заявкам.

«Это Солнечногорск, Лобня, Долгопрудный, Руза и ряд других муниципальных образований, которые обратились по передаче автомобилей. Балашиха будет следующим этапом. Главное начать этот процесс», — сказал Брынцалов и допустил, что дополнительно привлечь могут личный транспорт депутатов. Эти авто будут использовать волонтеры.

В ближайшее время по два-три автомобиля отправят в другие регионы России. Кроме того, депутаты во многих точках страны сейчас передают свои служебные машины для работы врачей.

Ранее стало известно, что 118 студентов-медиков помогут врачам принимать пациентов с коронавирусом в Подмосковье. Однако перед началом работы молодые специалисты пройдут обучение и сдадут экзамен.

По последним данным, в России коронавирус подтвердился у 8672 человек. За сутки зафиксировано 1175 новых случаев. Большинство из них (660) в Москве. Еще 65 зараженных в Московской области, 34 — в Санкт-Петербурге. За все время пандемии в РФ по официальной информации умерли 63 пациента с COVID-19.