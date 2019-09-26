Единая резолюция объединила организаторов «Бессмертного полка» всего мира

США объявили борьбу с «Бессмертным полком» Подробнее

В резолюцию были включены предложения делегатов. Например, разрушение исторических памятников, которые посвящены жертвам нацизма, признали категорически недопустимым. Документ также предусматривает меры по поддержанию интереса детей и подростков к изучению истории своей семьи. Единая резолюция также должна способствовать объективному изучению и изложению истории Великой Отечественной и Второй Мировой войн.

В документе отражен и вектор развития движения. Делегаты обсудили и сформулировали, как им добиться консолидации «Бессмертного полка», развивать движение в разных странах мира, поддерживать мероприятия, посвященные событиям периода борьбы с нацизмом и другим памятным датам.

«Участники международной конференции „Память победителей“ призывают всех выйти в день 75-летнего юбилея Великой Победы на шествие „Бессмертного полка“, чтобы напомнить миру о самой страшной войне в истории человечества и о том времени, когда никакие политические и идеологические разногласия не помешали нашей общей победе», — сказано в резолюции.

Международная конференция «Память победителей» проходила в течение двух дней в Белграде. Организацию мероприятия поддержало министерства труда и социальных вопросов Сербии. В конференции приняли участие члены сербского правительства, скупщины Белграда, делегаты от Россотрудничества, министерства иностранных дел России, а также российские дипломаты в Сербии.