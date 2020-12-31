Единая программа лунных исследований появилась в России

В России появилась единая программа лунных исследований. Ее возглавил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Об этом он сообщил экипажу Международной космической связи. Видеозапись общения опубликовали на YouTube-канале Роскосмоса.

«Мы в этом году, буквально уже перед самым Новым годом, приняли решение о создании специальной единой программы лунных исследований <...>. У нас в Роскосмосе создана специальная дирекция, я сам ее возглавил для того, чтобы контролировать все нюансы, все элементы лунной подготовки», — отметил он.

Рогозин подчеркнул, что новые задачи и перспективы, которые открываются с появлением этой программы, крайне важны для пилотируемой космонавтики России.

Россия планирует запустить на Луну посадочную станцию «Луна-25» — это должно произойти в 2021 году. Кроме того, страна намерена отправить на спутник Земли орбитальную «Луну-26» в 2024 году, а также еще одну посадочную — «Луну-27» — в 2025 году.