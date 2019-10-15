Единая платежка ЖКХ. Правительство готово поддержать

Долговая нагрузка россиян выросла Подробнее

Новую платежку назовут ЕПД — единым платежным документом. Гражданам страны станет проще оценивать свои расходы на услуги ЖКХ, а правительство получит удобный инструмент для контроля роста тарифов.

В будущем новая система может помочь снизить долги россиян за услуги, считают эксперты. В Кабмине подготовили отзыв на законопроект, в котором сказано, что его авторам нужно четко определить понятие ЕПД и уже действующей платежки, во избежание неточностей, которые могут привести к ошибкам в начислениях.

Документ был разработан Минстроем и внесен на рассмотрение Госдумы 19 июня этого года.