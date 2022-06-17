Для развития отечественного животноводства важна современная система оценки качества. В связи с этим в России будет запущен информационный ресурс — единая база данных племенного поголовья. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

База данных для животноводства

Роль генетики в агропромышленном комплексе очень важна, так как 50% потенциала производства молока и мяса зависят от ее качества. По словам замминистра, есть серьезные улучшения генетического потенциала отечественных пород.

Генетики оценивают породы, выделяют их лучшие качества и проводят исследования. Для этого нужна современная система оценки качества, и в России создается единый информационный ресурс, отметил он.

«Готовятся необходимые нормативно-правовые акты, которые позволят в том числе автоматизировать эту работу. Мы перейдем на единую информационную платформу. Она будет отслеживать всех животных, все их лучшие характеристики и исходя из этого давать единую референтную базу. В ближайшее время такой ресурс появится, и мы сможем работать не в рамках отдельного хозяйства, а со всем многообразием», — объявил замминистра.

Отечественная племенная продукция будет пользоваться спросом, так как имеет хорошие показатели, в том числе по сравнению с зарубежными аналогами, особенно в молочном животноводстве и племенном скотоводстве. Существуют некоторые проблемы в птицеводстве, но так происходит во всем мире, и они решаются, отметил Разин. В Подмосковье создается новый племенной центр, что позволит закрыть вопрос по бройлерам.

Курс на клиентоориентированность

Для того чтобы бизнес охотно покупал российских животных, необходимо создавать соответствующие условия, в том числе в части сервисного обслуживания. Андрей Разин отметил, что предприятия следует сопровождать с момента приобретения племенной продукции до реализации в производственном цикле.

«Сервисное обслуживание должно быть более клиентоцентричным, более акцентированным на нужды хозяйств. Это позволит получать обратную связь для улучшения работы и повышать качество продукции. У нас уже хорошие результаты, разработки российских ученых и сервис, будем улучшать работу», — сказал он.

Вслед за улучшением сервиса удастся полностью обеспечить потребности комплекса в качественном племенном материале.

Ключевая задача агропромкомплекса

Санкции не оказали прямого давления на животноводство и агропромышленный комплекс в целом.

«Есть проблемы с логистикой, платежами, но бизнес адаптируется. Наша ключевая задача — обеспечивать внутреннее производство необходимого племенного материала для всего агропромышленного комплекса. Это долгосрочная работа Минсельхоза России», — сказал министр.

Замминистра отметил, что этого нельзя достичь сразу, но неплохие результаты уже есть.