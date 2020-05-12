Эдгар Запашный рассказал о мерах поддержки зоопарков во время самоизоляции

По его словам, премьер незадолго до самоизоляции «на селекторном совещании озвучил слово «цирк», «частный сектор» и поручил правительству плотно заняться этим вопросом».

«Поэтому я надеюсь, что ничего катастрофического дальше не будет происходить», — заключил Запашный, уточнив, что имеет в виду «интервью, которое недавно дал владелец немецкого зоопарка, где из-за полного отсутствия господдержки они уже приступили к разработке методов, где одни животные будут поедать других, менее ценные будут съедены более ценными».