Еда как божественное удовольствие. Преступил ли Папа каноны церкви?

«Наконец-то к нам пришел правильный папа римский», — начал разговор Майклсон.

Он отметил, что католическая церковь «никогда не была против радостей жизни, если они не греховны».

«И секс, и чревоугодие поощрялись, если они не были больше нормы. Скорее, сдержанность и отказ от получения удовольствий свойственны протестантам, северным европейцам и в какой-то степени православным», — добавил один из руководителей движения, в котором к еде относятся, как к свиданию с прекрасным.

Для католиков, продолжил Майклсон, удовольствие «всегда было божьим даром», поэтому «папа римский не отступил от канона, а просто подтвердил его, сказав об умеренном, просвещенном удовольствии».

Похожие ценности исповедуют и в движении Slow Food — «Медленная еда». Главный принцип гедонистов — пища должна быть вкусной.

«В 1960-е годы было очень модно предсказывать, что еду заменят всякие тюбики, из которых мы будем что-то выдавливать, таблетки и так далее. Этого не произошло, и наоборот, весь мир пришел к гедонизму, к получению наслаждения от еды. Расцвели кулинарные фестивали, шеф-повара стали звездами светской жизни. Именно потому, что стало понятно: это одно из главных удовольствий жизни, и лишать себя этого удовольствия ни в коем случае нельзя», — пояснил Майклсон.

Также пища должна быть «чистой», — при производстве не должно применяться никакой химии — от выращивания до приготовления и консервации, добавил он.

Наконец, еда должна быть «честной» — фермеры должны получать справедливое вознаграждение за свой труд.

Корни гастрономического гедонизма стоит искать в Италии, и вообще на юге, считает собеседник.

«Вообще, для итальянцев и южных европейцев, латиноамериканцев удовольствие от еды — одно из главных. Они об этом говорят, что-то выращивают, обмениваются рецептами. Для них это огромный пласт жизни», — сказал Майклсон.

При этом удовольствие от еды, по его словам, еще и помогает ее усваивать.

«Если вы спросите у диетолога или просто врача, то он скажет, что для того, чтобы еда хорошо усваивалась, она должна быть вкусной, потому что центры удовольствия помогают пищеварению. Невкусная еда, скажем, по какой-нибудь дикой диете, не будет хорошо усваиваться и не даст организму полный комплекс того, что ему нужно, даже если там будет все правильно», — отметил собеседник «360».