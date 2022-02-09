Ed-Tech-предприниматель Карагиоз дал советы стартаперам

Основатель образовательной платформы Edvibe (ex-ProgressMe) Дмитрий Карагиоз рассказал об ошибках, которые следует избегать стартаперам. Об этом сообщила «Газета.ru».

Во-первых, он рекомендовал делегировать операционную работу — поиск новых клиентов, расчеты и так далее. Во-вторых, он назвал важным тщательный подбор команды. Также Карагиоз посоветовал внимательно слушать клиентов — ведь именно они лучше всего расскажут о собственных потребностях.