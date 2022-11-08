«Еаптека»: россияне стали чаще покупать средства для воспитания домашних животных | 360°

Общество 08 ноября 2022, 15:55 «Еаптека»: россияне стали чаще покупать средства для воспитания домашних животных

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Интернет-аптека «Еаптека» выяснила, какие проблемы чаще всего возникают у владельцев домашних животных. Спрос на товары для воспитания питомца в октябре 2022 года вырос на 75%, сообщила газета «Известия».

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Самыми популярными оказались успокаивающие средства. Они составили 84% продаж в этой категории. Еще россиян 9,6% приобрели антигадин, который помогает отучать животных справлять нужду там, где нельзя это делать. 2,4% продаж пришлось на антигрызин, еще 2,3% — на средства, которые помогают приучать питомца к лотку и когтеточке.