ЕАК предложила России установить минимальную цену на сахар
ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар в связи с рекордным урожаем сахарной свеклы. Об этом сообщила «Экономика сегодня».
По данным издания, в этом году ЕАЭС (Евразийский экономический союз) столкнулся с переизбытком сахара, вследствие чего цены на продукт обрушились.
«Русская планета» напомнила, что за 2019 год стоимость сахара в РФ снизилась почти на 40%. Отмечается, что российскому правительству рекомендовано установить индикативную цену, с помощью которой можно определить меры поддержки, если стоимость сахара достигнет критических показателей.