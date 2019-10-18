ЕАК предложила России установить минимальную цену на сахар

По данным издания, в этом году ЕАЭС (Евразийский экономический союз) столкнулся с переизбытком сахара, вследствие чего цены на продукт обрушились.

«Русская планета» напомнила, что за 2019 год стоимость сахара в РФ снизилась почти на 40%. Отмечается, что российскому правительству рекомендовано установить индикативную цену, с помощью которой можно определить меры поддержки, если стоимость сахара достигнет критических показателей.