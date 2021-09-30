Е1: бизнесмен Герман Гардт умер в Екатеринбурге

Бизнесмен Герман Гардт, известный как Гера с ЖБИ, умер в Екатеринбурге. Он был одним из организаторов сходки криминальных авторитетов в ресторане EatMeet на улице Юмашева.

О смерти Гардта сообщило местное издание Е1.ru со ссылкой на источник. По его словам, бизнесмен скончался минувшей ночью, у него были проблемы с сердцем.

«Хороший был мужик, открытый, отзывчивый. Спортсменам помогал. Ему ночью стало плохо с сердцем. Скорая приехала, но реанимировать его не смогла», — добавил источник.

Теперь, по его словам, может начаться передел бизнеса, которым владел Гардт. Речь идет о парковках и клубах единоборств.

По информации E1.ru, у Гардта были связи с вором в законе по кличке Трофа, но потом они прекратили общение.

Криминальная сходка в ресторане EatMeet состоялась в августе этого года. На ней были задержаны около 30 человек. Среди них был и Гардт. После этого Верх-Исетский суд Екатеринбурга арестовал его на 12 суток, сообщал «Коммерсант».