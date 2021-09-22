Система «Е-Гарант» в ОСАГО принесла проблемы страховщикам. Из-за ее работы полученный участниками рынка ущерб резко возрос. Систему необходимо доработать, в том числе устранить возможность оформления фальшивых полисов.

На рост ущерба в 2021 году указали 63% респондентов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании КПМГ. Количество посредников в «Е-Гарант», которые оформляют страховые документы с искажением, становится больше.

При заключении при помощи сервиса электронного договора ОСАГО данные проверяют в федеральных органах исполнительной власти. Но иногда из-за недостаточной пропускной способности систем или плохого взаимодействия это не делается.

Пробелом пользуются недобросовестные посредники и клиенты, указывая в заявлении неверные данные. Подобное, уточнили в РСА, позволяет снизить стоимость полиса.

Клиенты в таких случаях тоже страдают. Мошенники продают им страховку по полной стоимости, однако автовладелец может попросту не получить выплаты.