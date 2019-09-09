Дзюбе подарили икону с его изображением

Футбольный болельщик из Калининграда Игорь Полуэктов подарил нападающему сборной России по Артему Дзюбе портрет футболиста с нимбом вокруг его головы. Так состоялся обмен подарками: год назад Полуэктов получил в дар от Дзюбы его игровую футболку.

Почти год назад во время матча Лиги наций УЕФА между сборными России и Швеции в Калининграде болельщики российской сборной, в числе которых был и Полуэктов, нарядились в персонажей юмористического телешоу 1990-х годов «Каламбур». Так на трибунах появились персонажи «Деревни дураков». Дзюба оценил юмор фанатов и подарил Полуэктову свою игровую футболку с номером 22.

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«Спасибо, капитан!» — поблагодарил тогда Дзюбу болельщик. Теперь и в Instagram футболиста появилась благодарность фанату за подаренный портрет. Торжественное вручение Дзюбе иконы с собственным изображением состоялось в гостинице Radisson Hotel в Калиниграде.

На местном стадионе в понедельник, 9 сентября встретятся сборные России и Казахстана в ходе квалификационного матча перед Евро-2020. Начало игры — в 20:45 по местному времени. В Москве в этот момент будет 21:45: разница во времени между столицей России и Калининградом составляет один час.