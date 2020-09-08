Джулиан Ассанж получил премию Союза журналистов России

От имени основателя WikiLeaks, который находится в британской тюрьме, премию получил вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

Благодарность присутствующим выразил отец Ассанжа Джон Шиптон. Он сообщил по телефону о просьбе сына передать полагающееся вознаграждение семьям погибших репортеров.

Премию вручили 8 сентября — в Международный день солидарности журналистов. В этот же день в Лондоне возобновился процесс об экстрадиции Ассанжа в США.

«Мы отдаем дань уважения всем тем, кто, жертвуя собой, до конца отстаивал свободу слова и справедливость», — заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Ассанжа обвиняют в сговоре с хакерами и публикации секретных данных, похищенных в США. Активисту грозит пожизненное заключение.

С 2012 по 2019 год Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его арестовали.