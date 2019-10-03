Джон Хантсман вернется в Вашингтон. Работа посла США в Москве завершилась

Посол США Джон Хантсман покинет Москву в четверг, 3 октября. Жена диппредставителя назвала два года его работы в России одним из самых неспокойных периодов в дипломатической истории.

Об отставке Хантсмана стало известно еще 6 августа, напомнила газета «Известия». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе американского посольства. К октябрю посол завершил все свои дела.

Из Москвы чета Хантсманов должна вылететь в ближайшие часы. Мэри Кей Хантсман попрощалась с Россией накануне.

«Наше время в России подошло к концу. Это не так элегантно, как занавес в Большом театре, но все же достойно наград за лучшую драматургию!» — заметила американка. Она добавила, что работа посольства проходила в условиях «одного из самых бурных периодов в истории дипломатии».

Джон Хантсман согласился с супругой, назвав отношения между Москвой и Вашингтоном в последние два года более тяжелыми, чем во время холодной войны.

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Цель США, по его словам, «стабилизировать очень важные двусторонние отношения».

Хантсман с 1992 по 1993 годы работал послом США в Сингапуре. Потом стал губернатором Юты, пробыв на этой должности два срока. Ему также довелось представлять Вашингтон в китайском посольстве — в 2009–2011 годах.