Джоли выиграла суд у Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли выиграла судебное дело у бывшего мужа Брэда Питта за французскую винодельню Шато Мираваль. Об этом написало издание Page Six.

Ранее Джоли продала свою часть бизнеса холдингу Stoli, что не понравилось Питту, который обратился в суд. В качестве аргументации иска он заявил, что Джоли не имела права продавать долю без его согласия, и пожаловался на хаос в работе винодельни после прихода нового партнера.

Суд встал на сторону Джоли, отклонив требования Питта по иску. Сторона Джоли запросила у Питта документы, подтверждающие его позицию о якобы незаконности продажи ее доли, коих адвокаты актера предоставить не смогли.

Питт и Джоли приобрели винодельню в 2008 году, общая площадь виноградников около 60 гектаров.

Джоли и Питт начали встречаться еще в 2006 году, официально оформив брак в 2014 году. Однако спустя два года их союз развалился.

Ранее Питт пожаловался, что страдает прозопагнозией и не может запоминать новые лица.