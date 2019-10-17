Джокер-лестница уже в Googlе. Фанаты превратили геолокацию в религиозный памятник-мем

В соцсетях набирает обороты флешмоб, связанный с фильмом «Джокер». Под тэгом #jokerstairs пользователи выкладывают фото с лестницы, на которой герой Хоакина Феникса исполняет свой победный танец. Саму лестницу нашли и отметили на картах Google.

В начале октября пользователи несколько раз называли лестницу Joker Stairs — Лестница Джокера. Также ее причислили к категории «религиозные памятники».

Сама лестница находится в нью-йоркском районе Бронкс по адресу: 1165 Shakespeare Avenue. По сюжету фильма психопат Джокер танцует там перед тем, как пойти на вечернее шоу Мюррея Франклина, на котором собирается устроить свое представление.

На лестнице его преследуют полицейские.

Это место быстро стало притягивать фанатов фильма.

Подобно тому, как лондонская Бейкер-стрит давно стала улицей, на которой жил Шерлок Холмс, Бронкс превращается в место действия «Джокера» и точно так же притягивает приезжих.

Некоторые косплеят Джокера.

Те, кто не смог найти лестницу, используют любую другую.

В публикациях пользователи соцсетей помещают себя в кадр с героем фильма.

В мемах роль злодея может сыграть и девочка из мультфильма.

К Джокеру присоединяются герои других кинокартин, также ставшие мемами.

При этом главный герой фильма танцует под песню британского рокера Гари Глиттера Rock and Roll (Part 2), что может стать для киношников определенной проблемой.

75-летний Глиттер, который должен получить немаленький гонорар за использование своей музыки, в 2015 году был осужден в Британии за педофилию. Ему дали 16 лет тюрьмы.