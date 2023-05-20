Общество 20 мая 2023, 09:49 Джо Байден в Японии подрался с непослушным зонтом Newsweek: видео борьбы президента США Байдена с зонтом в Японии стало вирусным

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Видео из Японии, на котором президент США Джо Байден около минуты не мог открыть зонт и промок, разлетелось по соцсетям и стало вирусным. Американцы высмеяли политика, который решил пойти на второй срок, сообщило издание Newsweek.

Республиканский национальный комитет (RNC) опубликовал в Twitter ролик со встречи американского президента в Японии перед саммитом G7. У трапа Air Force One Джо Байдена ждали государственный министр иностранных дел Японии Кендзи Ямада и другие высокопоставленные чиновники. Шел дождь, поэтому спускаясь, президент безуспешно пытался раскрыть свой зонт. Когда он совсем промок, встречающие укрыли гостя своим.

«Джо Байдену потребовалась почти минута, чтобы понять, как открыть свой зонтик после приземления в Японии под проливным ливнем», — заявили в RNC.

Видео разлетелось по соцсетям. Пост ретвитнули 130 раз, видео набрало свыше 42 тысяч просмотров. Им поделились консервативный активист Бенни Джонсон и канадский онлайн-журнал The Post Millennial, после чего ролик просмотрели еще десятки тысяч раз. Американцы раскритиковали Джо Байдена за решение баллотироваться на новый срок и назвали произошедшее боем, в котором со счетом 1:0 победил зонт.