Джигурду поразил запрет курить на балконе

С 1 октября в России нельзя будет курить на балконах. Такое нововведение не пришлось о сердцу актеру Никите Джигурде. В разговоре с «360» он заявил, что закон исполняться не будет.

Шнуров будет курить на балконе вопреки запрету Подробнее

«Это бред. Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах… Все равно выполнять никто не будет. Жесткость закона компенсируется необязательностью его исполнения», — заявил Джигурда.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о поправках в правила противопожарной безопасности. Теперь на балконах и лоджиях квартир, а также в номерах гостиниц и в комнатах общежитий нельзя будет не только делать шашлыки, но и курить или зажигать свечи.

Если человек все же решит подымить, и из-за непотушенной сигареты произойдет пожар, против курильщика могут открыть уголовное дело. В случае, если не будут соблюдаться лишь правила противопожарного режима, нарушителя ждет административный штраф.

С 1 октября также вступят в силу новые требования к обеспечению пожарной безопасности в медицинских учреждениях и кинотеатрах. Последние должны будут информировать зрителей до сеанса о том, как себя вести в случае пожара. В больницах палаты для тяжелобольных и для детей теперь рекомендовано размещать на первых этажах.