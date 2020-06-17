Эпатажный актер Никита Джигурда предположил, что ДТП с Михаилом Ефремовым на самом деле было покушением на жизнь артиста.

«Готовилось покушение именно на Михаила Ефремова. Недруги могут сейчас смеяться и говорить „Джигурда ку-ку“. Я объясню», — приводит слова Джигурды издание «Lenta.ru».

Актер уточнил, что по его сведениям, в крови Ефремова найдены следы сильнодействующего снотворного, которое в сочетании с алкоголем влияет на состояние человека. Кроме этого, по словам Джигурды, смесь лекарств и этилового спирта должна была привести к смерти Михаила — все это входило в план врагов актера.

Ранее Джигурда говорил, что Ефремова уже давно стоило лишить водительских прав.

Страшное ДТП произошло 8 июня, и в этот же день Ефремова отправили на медицинское освидетельствование. Кроме алкоголя в крови нашли следы кокаина и каннабиоидов.