Джигурда потребовал у адвоката потерпевших в деле Ефремова диплом

Никита Джигурда встречал Михаила Ефремова и других участников процесса по делу о смертельной аварии около здания суда. Он пытался поговорить с адвокатом потерпевших, правда, безрезультатно.

«Предъяви диплом 92 года, что ты окончил. И помощница твоя!» — обратился Никита Джигурда к Александру Добровинскому. Видео с толпой у здания суда опубликовало РИА «Новости».

Адвокат потерпевшей стороны отреагировал на слова Джигурды улыбкой.

Очередное заседание по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова проходит 11 августа. Актер чувствует себя плохо, к нему вызвали скорую помощь. Поэтому неясно, состоится ли рассмотрение дела вообще.

Это уже четвертое заседание суда по существу. Ранее были выслушаны свидетели ДТП. 11 августа должен был выступить сам Михаил Ефремов.

Авария с участием актера произошла вечером 8 июня. Внедорожник Ефремова вылетел на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов в момент аварии находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.