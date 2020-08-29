Джигурда «доказал» монтаж видео ДТП с Ефремовым. И захотел подать в суд на Добровинского

Специально для этой видеотехнической экспертизы Джигурда нанял эксперта. Благодаря этому якобы удалось установить, что опубликованное видео имеет следы монтажа. Экспертиза показала, что на нем идентификация невозможна с научно-технической точки зрения. Соответственно, все предыдущие слова являются «домыслами, предположениями и подлогом».

«Из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких», — рассказал Джигурда.

По его мнению, видео — подлог. По этой причине он решил подать в суд на адвоката родных курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии. Шоумен хочет привлечь его к уголовной ответственности. Он уверен, что его заявление повлияет на исход дела.

«Прошу привлечь к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных материалов, которые не только порочат честь Михаила Ефремова, но и могут повлечь тяжкие для него последствия», — заявил актер.

По его словам, Ефремов должен быть оправдан. «Это подстава», — добавил шоумен.

Джигурда также описал специалиста, которого специально нашел для этой работы. Он — смелый, именитый, у него заказывали экспертизу ФСБ, МВД и адвокаты.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречку на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон. Находившийся за рулем большегруза Захаров умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков.

Если бы актер признал вину и раскаялся, он смог бы выйти на свободу уже через 1,5-2 года. Такое заявление сделал бывший судья Александр Меликов.