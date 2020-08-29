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    29 августа 2020, 14:55

    Джигурда «доказал» монтаж видео ДТП с Ефремовым. И захотел подать в суд на Добровинского

    Алена Макаренко

    На видео в момент движения джипа актера Михаила Ефремова видна «полная и голая» рука, при этом сам артист был одет в пиджак. Подробностями результатов экспертизы кадров поделился актер Никита Джигурда, сообщил «Московский комсомолец».

    Специально для этой видеотехнической экспертизы Джигурда нанял эксперта. Благодаря этому якобы удалось установить, что опубликованное видео имеет следы монтажа. Экспертиза показала, что на нем идентификация невозможна с научно-технической точки зрения. Соответственно, все предыдущие слова являются «домыслами, предположениями и подлогом».

    «Из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких», — рассказал Джигурда.

    По его мнению, видео — подлог. По этой причине он решил подать в суд на адвоката родных курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии. Шоумен хочет привлечь его к уголовной ответственности. Он уверен, что его заявление повлияет на исход дела.

    «Прошу привлечь к уголовной ответственности за распространение заведомо ложных материалов, которые не только порочат честь Михаила Ефремова, но и могут повлечь тяжкие для него последствия», — заявил актер.

    По его словам, Ефремов должен быть оправдан. «Это подстава», — добавил шоумен.

    Джигурда также описал специалиста, которого специально нашел для этой работы. Он — смелый, именитый, у него заказывали экспертизу ФСБ, МВД и адвокаты.

    Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречку на Садовом кольце в Москве и врезался в фургон. Находившийся за рулем большегруза Захаров умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и следы наркотиков.

    Если бы актер признал вину и раскаялся, он смог бы выйти на свободу уже через 1,5-2 года. Такое заявление сделал бывший судья Александр Меликов.

    Новости SMI.FM