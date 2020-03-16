Джиган уехал из клиники

В Stories Джиган поделился видео, где он сидит на заднем сидении и курит сигарету. Пока непонятно, значит ли это сообщение окончание его лечения. Ведь в реабилитационную клинику он попал в начале марта.

Стоп-кадр из Stоriеs Джигана. Источник фото: Instagram

Тем не менее через несколько часов он опубликовал новое видео в Stories со словами: «Дом, милый дом». После он поделился новым постом, в котором предстал с новорожденным сыном.

У журналистов нет никакой официальной информации о том, как и почему Джиган попал к медикам. По неподтвержденным данным, он сам решил обратиться к врачам за помощью. По другой версии, в клинику его положила жена Оксана Самойлова. Ходили слухи, что он поднял на нее руку. Однако позже девушка опровергла их.

«Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды», — написала Самойлова в своих соцсетях.

Джиган, чье настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн, и Оксана Самойлова женаты почти восемь лет. Они воспитывают трех дочерей и сына. Наследник родился в конце февраля 2020 года. После этого рэпер стал демонстрировать странное поведение. Например, он сбрил брови.