Общество 14 марта 2024, 13:47 Дженнифер Лопес снялась в новом фантастическом боевике Netflix показал тизер боевика «Атлас» с актрисой Дженнифер Лопес Фото: IMAGO/mpi099 / Global Look Press

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Netflix выпустил тизер фантастического экшена под названием «Атлас», главную героиню в котором сыграла американская актриса Дженнифер Лопес. Информация появилась на сайте платформы.

Фильм повествует о смелой женщине по имени Атлас, которая борется с искусственным интеллектом, стремящимся уничтожить человечество.

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В фильме также снялись Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»), и Лана Паррия («Почему женщины убивают» и «Однажды в сказке»). Официальный релиз картины на стриминговой платформе запланировали на 24 мая.

В этом году Netflix начнет снимать новые «Хроники Нарнии». Перезапуском истории о детях, попавших в волшебную страны через шкаф, займется режиссер «Барби» Грета Гервиг.