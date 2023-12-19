Общество 19 декабря 2023, 11:26 Джазовый фестиваль «Рождественские встречи» завершился в Оренбургской области

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Единственный в России сельский джазовый фестиваль «Рождественские встречи» завершился в Кубанке Оренбургской области. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

В село приехали участники не только со всей области, но и музыканты из Казани и Москвы. Студенты академии джаза Игоря Бутмана продемонстрировали свой талант и поделились творческим опытом.

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Отмечается, что мероприятие проводится уже в 12-й раз. В его рамках также прошел мастер-класс, на котором участники обсудили новые тенденции в джазе.