Общество 12 сентября 2023, 17:17 Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» с участием звезд прошел в Нижнем Новгороде

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Третий джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, прошел в Нижнем Новгороде с 8 по 10 сентября с участием известных исполнителей. Об этом сообщило «Время Н».

Для посетителей мероприятия организаторы подготовили мастер-классы по вокалу, интерактивные игры и выступления джазовых оркестров. Для гостей фестиваля выступили Лариса Долина, Игорь Бутман, Мариам Мерабова и Даниил Крамер.

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Отмечается, что участие в празднике также приняли музыкальные коллективы из Москвы, Костромы и Нижнего Новгорода.