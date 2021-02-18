Джазовая певица Ростоцкая рассказала о жизни с мужем-музыкантом

Джазовая певица Алина Ростоцкая рассказала о жизни со своим мужем, гитаристом Максимом Шибиным. Об этом сообщила НСН.

Она уточнила, что ссорится с супругом только во время занятий музыкой. По словам артистки, Шибин постоянно учит ее, как правильно писать музыку.

Также Ростоцкая рассказала, что они всегда быстро мирятся. Иногда ругаются перед выступлением и едут на концерт молча, но как только выходят на сцену, забывают все обиды.

«Да, сцена мирит, и музыка всегда сглаживает все ссоры», — заключила Ростоцкая.