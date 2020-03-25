Джаред Лето провел стрим с Ивлеевой и Бедняковым

Американский актер, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето провел стрим с Анастасией Ивлеевой и еще двумя ведущими программы «Орел и решка». Ивлеева на ломаном английском рассказала, что она популярна в России и пригласила Джареда в свое шоу, когда закончится эпидемия коронавируса.

Певец принял приглашение, заявив, что ему будет приятно поучаствовать в программе. Также Джаред рассказал, что уже снимался в российском шоу — был у Ивана Урганта.

Также Джаред Лето пообщался с украинскими ведущими Андреем Бедняковым и Лесей Никитюк.

Леся была в восторге, что музыкант вышел с ней на связь.

«Дурачок, ты мне позвонил!» — повторила она несколько раз.

Ведущая рассказала, что очень любит Джареда. Стрим она вела из ванной, закутавшись в халат и полотенце. Рокер посоветовал ей во время эпидемии оставаться дома и позаботиться о любимых людях.

Андрей Бедняков подтвердил, что Леся — большой фанат Джареда. Также из разговора с ним американский музыкант узнал, что Леся и Андрей ведут программу о путешествиях.

Джареду Лето 48 лет. Он снимался в фильмах «Бойцовский клуб», «Американский психопат», «Реквием по мечте», «Далласский клуб покупателей» и многих других. Вместе с братом Шенноном играет в группе Thirty Seconds to Mars.