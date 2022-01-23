Умер актер из «Моей прекрасной няни» Джабраилов

Пресс-служба Московского академического театра на своей странице в Instagram сообщила о смерти актера Расми Джабраилова на 90-м году жизни.

«Он создал галерею образов, иногда уморительно смешных, иногда трогательно нежных. Разные герои Джабраилова объединены общей чертой — в них всегда было что-то светлое, живое и человечное», — гласит сообщение организации.

Джабраилов родился в селе Касумкент в Дагестане 8 декабря. Он окончил факультет ГИТИС, трудился в Драматическом театре имени Стальского в Дербенте, театре имени О. Батырая в Избербаше, русском театре М. Горького в Махачкале и областном театре имени М. Горького в Туле.

В 1964 году актер начал работать в театре на Таганке, а с 1993 года перешел в труппу Содружества актеров Таганки. С 2002 года перешел в Московский академический театр имени В. В. Маяковского.

Джабраилов известен зрителям по ролям в картинах «Моя прекрасная няня», «Следствие ведут знатоки», «Марш Турецкого», «Люба, дети и завод».