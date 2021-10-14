Джабаров сравнил заявления Украины о Поклонской с бандитизмом

Заявление Украины о том, что она собирается преследовать Наталью Поклонскую после назначения послом в Кабо-Верде, пахнут каким-то политическим бандитизмом, заявил «360» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он напомнил, что посол РФ, который работает за рубежом, обладает неприкосновенностью.

«Никаких оснований для задержания и выдачи [дипломата] быть не может. И я думаю, что будет очень жесткий отпор дан и международной, и нашей общественностью. Это какое-то сумасшествие. Надеюсь, что дальше это никакого развития не получит», — сказал политик.

Отдельно Джабаров коснулся появления блока AUKUS, который создали США, Великобритания и Австралия. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что это новое партнерство подрывает региональную стабильность.

Сенатор согласился с этой точкой зрения, добавив, что создание любого военного блока представляет угрозу для всех стран. По его словам, смысл создания AUKUS непонятен.

«Для чего пошли на это? Мало того, что они противопоставляют этот блок НАТО, а его появление уже внесло разногласия между странами — участницами альянса. Во-вторых, это ухудшает ситуацию в Юго-Восточной Азии — и реакция Китая будет очень жесткой», — сказал собеседник «360».

Джабаров подчеркнул, что Великобритании стоит смириться с тем, что время Британской империи уже давно прошло и создание таких блоков ничего хорошего не принесет.

«Думаю, что это мертворожденное объединение просуществует на слуху несколько лет и потом потихонечку умрет», — заключил сенатор.