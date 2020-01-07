Джабаров оценил идею Польши о запрете российской трактовки истории
«История от этого не поменяется. Закон не может изменить ее ход. Есть архивные материалы, в том числе трофейные, которые Советский Союз получил по итогам Второй мировой войны. Там все четко прописано, какую роль играла каждая страна», — сказал сенатор.
Владимир Джабаров отметил, что попытки переписать историю кроме смеха ничего не вызывают. Также он обратил внимание, что главные союзники СССР в ходе войны: Великобритания и США никогда не заявляли о том, что Россия неправильно трактует итоги этого исторического периода.
«Это говорят только те страны, которые умасливали Гитлера перед началом Второй мировой войны», — подытожил он.
Накануне депутаты польского сейма заявили, что намерены принять закон, который запретит «российскую трактовку истории» о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла Польша. Как пояснила вице-спикера парламента Малгожата Кидава-Блоньска, рассмотрение законопроекта пройдет на ближайшем заседании.