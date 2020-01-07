Джабаров оценил идею Польши о запрете российской трактовки истории

Польша может принимать любые законы, которые сочтет нужным, но никакого влияния на историю это не окажет. Об этом «360» заявил первый заместитель комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. Так он прокомментировал идею польского сейма принять документ, который запретит российскую трактовку итогов Второй мировой войны.

«История от этого не поменяется. Закон не может изменить ее ход. Есть архивные материалы, в том числе трофейные, которые Советский Союз получил по итогам Второй мировой войны. Там все четко прописано, какую роль играла каждая страна», — сказал сенатор.

Владимир Джабаров отметил, что попытки переписать историю кроме смеха ничего не вызывают. Также он обратил внимание, что главные союзники СССР в ходе войны: Великобритания и США никогда не заявляли о том, что Россия неправильно трактует итоги этого исторического периода.

«Это говорят только те страны, которые умасливали Гитлера перед началом Второй мировой войны», — подытожил он.

Накануне депутаты польского сейма заявили, что намерены принять закон, который запретит «российскую трактовку истории» о Второй мировой войне и той роли, которую сыграла Польша. Как пояснила вице-спикера парламента Малгожата Кидава-Блоньска, рассмотрение законопроекта пройдет на ближайшем заседании.