Джабаров отреагировал на ограничения Twitter в отношении репортажа RT
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на ограничения Twitter в отношении репортажа англоязычной версии канала RT о выборах американского президента.
«Американцы всех учат демократии, а сами об этом слышать не хотят. Они никогда не пускают к себе (на выборы — прим. ред.) и не приглашают наблюдателей, они учат все страны, как надо голосовать и проводить предвыборные кампании», — напомнил зампред.
По словам Джабарова, действия Twitter в этом случае закономерны. Он отметил, что эта социальная сеть принадлежит США. Политик призвал спокойно реагировать на подобные ситуации.