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    30 октября 2020, 14:57

    Джабаров отреагировал на ограничения Twitter в отношении репортажа RT

    Полина Петрова

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на ограничения Twitter в отношении репортажа англоязычной версии канала RT о выборах американского президента.
    Джабаров отреагировал на ограничения Twitter в отношении репортажа RT

    «Американцы всех учат демократии, а сами об этом слышать не хотят. Они никогда не пускают к себе (на выборы — прим. ред.) и не приглашают наблюдателей, они учат все страны, как надо голосовать и проводить предвыборные кампании», — напомнил зампред.

    По словам Джабарова, действия Twitter в этом случае закономерны. Он отметил, что эта социальная сеть принадлежит США. Политик призвал спокойно реагировать на подобные ситуации.