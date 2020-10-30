Джабаров отреагировал на ограничения Twitter в отношении репортажа RT

«Американцы всех учат демократии, а сами об этом слышать не хотят. Они никогда не пускают к себе (на выборы — прим. ред.) и не приглашают наблюдателей, они учат все страны, как надо голосовать и проводить предвыборные кампании», — напомнил зампред.

По словам Джабарова, действия Twitter в этом случае закономерны. Он отметил, что эта социальная сеть принадлежит США. Политик призвал спокойно реагировать на подобные ситуации.