Джабаров назвал незаконным продление ЕС санкций по делу Скрипалей

«Это решение абсолютно незаконное, потому что основано непонятно на чем», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

Он напомнил, что не было ни судебного решения и никаких документальных данных, подтверждающих вину России, которая не могла использовать химоружие, поскольку давно уничтожила его. Парламентарий выразил уверенность, что подобная русофобская политика не кончится добром.

«Россия проводит абсолютно миролюбивую политику, мы готовы взаимодействовать со всеми странами. Но не позволим, чтобы о нас вытирали ноги», — обозначил Джабаров.