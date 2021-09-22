Джабаров: агрессивная политика США очень сильно влияет на общемировую стабильность

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с RT слова американского генерала Глена Ванхерка о том, основную военную угрозу для Соединенных Штатов представляет Россия.

«Во-первых, всегда американцы, простите за выражение, нагло врут, когда что-то заявляют. Делают безответственные заявления», — заметил сенатор, напомнив о тех войнах, которые США развязали за последнее двадцатилетие.

По словам Джабарова, заявление Ванхерка обусловлено пониманием того, что Россия обладает военным преимуществом в смысле военных вооружений. Поэтому, по мнению парламентария, Штаты назначили РФ главной угрозой и агрессором.

«Везде они заключают союзы. То против нас, то против нас и Китая, то против Китая. Эта агрессивная политика США очень сильно влияет на общемировую стабильность», — подытожил член Совфеда.