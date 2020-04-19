«Дышать перестала»: пациенты с коронавирусом рассказали о болезни

Телеведущая Елена Малышева пообщалась с пациентами, у которых подтвердился коронавирус. Каждый из них рассказал о первых симптомах COVID-19. Общим признаком оказалась высокая температура.

Малышева посещала научно-клинический центр ФМБА и опубликовала видео оттуда в Instagram. В медучреждении все пациенты делятся на три группы. Если у человека высокий риск тяжелого течения болезни, то ему надевают красный браслет. В случае средней степени тяжести выдают желтый браслет, а при легкой — зеленый.

Один из мужчин рассказал, что сначала у него поднялась температура до 37,1. Он решил на всякий случай сходить к врачу, который и подтвердил коронавирус. Сейчас он находится под наблюдением врачей с желтым браслетом.

«Дышать перестала, и все, вызвали врача, привезли сюда», — поделилась другая пациентка. Она уже чувствует себя намного лучше.

Пенсионерка с зеленым браслетом рассказала Малышевой, что температура 37,2 держалась у нее на протяжении недели.

«Утром нормально, после обеда начинает подниматься. Могла бы дома, конечно, ну ладно уж, решила отдохнуть», — с юмором заявила она.

Следующий пациент снова пожаловался на высокую температуру. В итоге он оказался в больнице с двусторонней пневмонией.

Сейчас по всей России 42 853 человека борются с коронавирусной инфекцией. Вылечился от заболевания уже 3291 пациент.