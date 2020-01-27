«Дышал с ненавистью в затылок». Мать брошенных в Шереметьево детей рассказала о своей точке зрения на ситуацию

По ее словам, именно агрессивное поведение мужа стало причиной развода. Но почему мировой суд оставил детей с отцом, для нее загадка.

«Связи помогли ему сделать так, чтобы дети остались с ним. Мне он пригрозил, что убьет, если буду с ними общаться. Я детей по-человечески не видела с 2018 года. Он не давал, внушал им мысль, что я плохая мать, и ничему хорошему их не научу. Часто преследовал, угрожал, можно сказать, с ненавистью в затылок дышал», — рассказал Ольга.

Она утверждает, что новость о брошенных в аэропорту своих сыновьях, узнала из Instagram. Потом начали звонить представители соцслужб и уточнять детали.

«Я уже была и в отделе по делам несовершеннолетних, и в Следственном комитете, там дали повестку на заседание комиссии по детям. Говорят, что обоих лишат родительских прав», — пожаловалась женщина.

Ольга утверждает, что у ее бывшего мужа психическое расстройство, полученное на почве неблагополучного детства. Два его брата, сестра и он сам всю жизнь провели в приютах, дома дети редко появлялись.

Женщина заявила, что она не знает, почему бывший муж сбежал в Москву. Ни родственников, ни друзей у него там нет.

«Просто украл деньги и сбежал. Это уже третий случай. Первый раз произошел, когда старший мальчик должен был в первый класс идти, но дети попали в приют. Второй раз — ребенок уже полгода отучился в школе, детей опять в приют направили», — уточнила Ольга.

Она призналась, что не понимает, как комиссия по делам несовершеннолетних могла дважды отдать детей психически больному человеку. Кроме того, раньше бывший муж работал охранником, и врачи разрешали ему с таким диагнозом носить оружие.

Женщина заявила, что готова забрать детей, когда они вернутся в Комсомольск-на-Амуре, если ей дадут такую возможность. По ее словам, глава города Александр Жорник заявил, что лично займется их перевозкой домой.

Найденные в Шереметьево мальчики пяти и семи лет при себе помимо записки отца имели все необходимые документы. Сотрудники полиции их накормили и передали детей в медучреждение. Дети были чисто одеты, не боялись взрослых и рассказали, что любят папу.

Как накануне сообщила телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, пресс-служба аэропорта подтвердила данные о беспризорных детях.

В записке от отца сказано, что он просит помочь сейчас детям, не разлучать их. По возможности, он будет готов через какое-то время из-забрать. Мы взяли эту ситуацию под контроль Ксения Мишонова

По ее словам, сейчас малыши будут доставлены в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования. После органы будут связываться с Хабаровском, откуда приехал отец с детьми, и искать их родственников и маму.

Утром в понедельник стало известно, что с оставленными в Шереметьево братьями все в порядке — из аэропорта их отвезли в одну из подмосковных больниц. С детьми пообщался психолог, медики начали искать родственников и уже нашли маму, бабушку и дедушку.

Мать сейчас беременна третьим ребенком и живет в Хабаровске. Она готова взять сыновей в свою новую семью, но отдадут ли ей детей — вопрос. А пока мальчики сходили на экскурсию в красногорский океанариум и позавтракали с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.