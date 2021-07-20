«Дырку от бублика получите». В Крыму ответили на слова Порошенко о возвращении полуострова

Обещание бывшего президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым через год является просто «враньем без зазрения совести», заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. По его мнению, Порошенко делает такие заявления в связи с возможными досрочными выборами на Украине.

Заявление о возвращении Крыма бывший президент Украины сделал, поздравляя крымских татар и всех украинских мусульман с праздником Курбан-байрам. По мнению Фикса, это можно считать заигрыванием с представителями крымско-татарского народа, сообщило РИА «Новости».

«Обещать не значит жениться, <…> врут без зазрения совести. Ни стыда, ни совести», — возмутился он.

Фикс процитировал героя фильма «Место встречи изменить нельзя», подчеркнув, что Порошенко не достанется ничего, о чем бы он ни заявлял в своем поздравлении.

«Как говаривал Жеглов в известном кинофильме, „дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова“. Так и с Крымом. Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым», — добавил политик.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года. После госпереворота на Украине жители полуострова провели референдум, приняв решение воссоединиться с Россией. Украинские власти не признают результаты плебисцита.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.