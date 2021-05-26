Дым, огонь и техника: МЧС показало на видео, как будут спасать людей в случае пожара в метро
Пожарно–тактическое учение по тушению возгорания проходят на станции «Мякинино» Арбатско–Покровской линии в Красногорске. «360» публикует кадры с места событий.
Тактический замысел учений состоит в том, что при движении поезда от станции «Строгино» в сторону станции «Мякинино» по первому пути произошло короткое замыкание электропроводки четвертого вагона, в результате чего возник пожар.
Видео: МЧС
По сценарию происходит загорание облицовки и отделки вагона с выделением большого количества дыма, огонь распространяется. Машинист провел поезд на платформу станции «Мякинино» На платформе образовалось плотное задымление и угроза большому количеству людей. Пожар распространяется с линейной скоростью два метра в минуту и принял прямоугольную форму развития.
При проведении учений используются средства имитации:
— красные флажки — имитация очага пожара;
— синие флажки — сильное задымление, места выделения вредных газов, паров (работать без средств защиты органов дыхания и зрения нельзя);
— генератор театрального дыма (две дымовые машины);
— маяк имитации очага пожара Gloria Warnblitzer fur Notfalle.
В учениях принимают участие 96 человек и 23 единицы техники, все возможные подразделения МЧС.
Кроме того, на учение привлекается два наряда ГИБДД, три наряда скорой помощи, три наряда ЦМК, личный состав УВД по городскому округу Красногорск.