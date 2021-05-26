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    26 мая 2021, 03:50

    Дым, огонь и техника: МЧС показало на видео, как будут спасать людей в случае пожара в метро

    Валерия Шафирко, Кирилл Алексеев

    Пожарно–тактическое учение по тушению возгорания проходят на станции «Мякинино» Арбатско–Покровской линии в Красногорске. «360» публикует кадры с места событий.

    Дым, огонь и техника: МЧС показало на видео, как будут спасать людей в случае пожара в метро

    Тактический замысел учений состоит в том, что при движении поезда от станции «Строгино» в сторону станции «Мякинино» по первому пути произошло короткое замыкание электропроводки четвертого вагона, в результате чего возник пожар.

    Видео: МЧС

    По сценарию происходит загорание облицовки и отделки вагона с выделением большого количества дыма, огонь распространяется. Машинист провел поезд на платформу станции «Мякинино» На платформе образовалось плотное задымление и угроза большому количеству людей. Пожар распространяется с линейной скоростью два метра в минуту и принял прямоугольную форму развития.

    При проведении учений используются средства имитации:

    — красные флажки — имитация очага пожара;

    — синие флажки — сильное задымление, места выделения вредных газов, паров (работать без средств защиты органов дыхания и зрения нельзя);

    — генератор театрального дыма (две дымовые машины);

    — маяк имитации очага пожара Gloria Warnblitzer fur Notfalle.

    В учениях принимают участие 96 человек и 23 единицы техники, все возможные подразделения МЧС.

    Кроме того, на учение привлекается два наряда ГИБДД, три наряда скорой помощи, три наряда ЦМК, личный состав УВД по городскому округу Красногорск.