В четверг произошел пожар в здании Московского международного онкологического центра. По словам очевидцев, в помещении до сих пор дым. В распоряжение «360» попали кадры с места, где жили рабочие, строящие больницу.

На видео можно разглядеть несколько помещений, которые больше напоминают каморку, но не жилые комнаты. Внутри почти ничего нет: деревянные кровати без постельного белья расположены возле входа, также есть холодильник, скромная лавочка, столик и телевизор. Стены и пол комнат находятся без отделки, но на них есть изоляция. Судя по кадрам, жили рабочие в недостроенном помещении, где были размещены также строительные материалы.

Возгорание в онкологическом центре на улице Дурова произошло сегодня утром. Здание находится на реконструкции. По последним данным, погибли два человека. Еще 27 рабочих удалось спасти. По словам сотрудников МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Причина происшествия пока неизвестна.

Московский международный онкологический центр открылся весной этого года на базе бывшей Городской клинической больницы № 63.