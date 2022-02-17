Двум несостоявшимся наркодилерам вынесли приговор во Владимирской области

В Кольчугино осудили двух мужчин, которых обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Об этом написал «Царьград».

По информации следствия, в июне 2020 года один из мужчин через интернет обратился к неизвестному и предложил ему свои услуги в качестве распространителя наркотиков и психотропных веществ. Затем он взял в напарники своего знакомого.

Получив информацию о местонахождении наркотиков, они забрали партию, а затем расфасовали наркотики по дозам. Во время приезда на указанную ориентировку, чтобы оставить там закладки, молодых людей поймали сотрудники полиции.

Одному подсудимому назначили девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Другой получил 10 лет колонии.