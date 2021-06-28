ТЦ перестали работать в Бурятии после введения локдауна

Непродовольственные торговые центры перестали работать в Бурятии на время двухнедельного локдауна. Глава республики объявил о нехватке коек и врачей.

«Руководителям федеральных системообразующих торговых сетей было направлено обращение о необходимости приостановить работу на территории республики в период тотальной самоизоляции», — сказано в сообщении региональных властей в Facebook.

При этом поддержка оказана таким торговым сетям как, «МВидео», «Эльдорадо», «Сеть Связной», а также магазинам одежды и обуви. В частности, «Глория Джинс», «Кари», «Твое», «Остин», «Спортмастер», «Адидас», H&M, «МВМ», «Обувь России», «Юничел».

В дни локдауна будет работать торговая сеть «Детский мир». Там продаются детское питание и товары первой необходимости.

Режим нерабочих дней действует в Бурятии с 27 июня по 11 июля. Из плохой эпидобстановки в регионе. За последние сутки зафиксировано 315 новых случаев коронавируса, выздоровели 105 человек, скончался 21. В стационара находятся 3208 пациентов. У 2838 — осложненная внебольничная пневмония. Занятость коечного фонда на данный момент составляет 93,1%, Об этом заявили РИА «Новости» в региональном главке Роспотребнадзора.