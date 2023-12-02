Общество 02 декабря 2023, 15:50 Двухмиллионный посетитель выставки-форума «Россия» получил особый подарок Двухмиллионный посетитель форума «Россия» выиграл путевку на Саяно-Шушенскую ГЭС РИА «Новости»

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Двухмиллионный посетитель выставки-форума «Россия» на ВДНХ получил необычный подарок — ему вручили сертификат на экскурсию на самую мощную в стране ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба форума-выставки «Россия».

«Двухмиллионный посетитель выставки-форума „Россия“ получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС <…>. Им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией», — отметили организаторы мероприятия.

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Юбилейного посетителя поздравили в павильоне «Энергия жизни» Минэнерго России в зале «Энергия будущего». Мужчину порадовал подарок, который стал для его семьи символичным: житель Казани работает в сфере энергетики.

Ранее посетителям стенда Подмосковья дали возможность поуправлять дроном и показали, как делать экокормушки. В павильоне также устроили мастер-класс по оказанию первой помощи и наглядно продемонстрировали гостям, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию.