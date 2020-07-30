Двухметрового глубоководного монстра нашли на Дальнем Востоке

По данным издания, зубастую рыбу нашли на берегу острова Беринга. Это существо уже описывали в XVIII веке. Тогда его заметили в районе Курильских островов.

Отмечается, что алепизавр преимущественно обитает в тропических и субтропических зонах, но летом он заходит в воды России и доплывает до Дальнего Востока. У рыбы есть клыки и она предпочитает питаться головоногими и ракообразными, а также лососевыми рыбами.

Ранее океанограф Жан-Мишель Кусто обратился к жителям Приморского края с просьбой не приближаться к белухам, если они увидят их в открытом море.

Кусто заметил, что люди должны быть умнее и соблюдать определенные границы. Он обратил внимание на видео в социальных сетях, на которых приближающиеся к людям киты пытаются с ними играть.

Океанограф отметил, что белухи дружелюбны и проявляют к людям интерес. Несмотря на это, последствия общения с людьми могут быть для них негативными.