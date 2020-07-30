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    30 июля 2020, 18:17

    Двухметрового глубоководного монстра нашли на Дальнем Востоке

    Артур Блянихов

    На Дальнем Востоке на территории заповедника «Командорский» обнаружили большеголового алепизавра. Это глубоководный монстр, длина которого достигает двух метров, передает «Царьград».

    По данным издания, зубастую рыбу нашли на берегу острова Беринга. Это существо уже описывали в XVIII веке. Тогда его заметили в районе Курильских островов.

    Отмечается, что алепизавр преимущественно обитает в тропических и субтропических зонах, но летом он заходит в воды России и доплывает до Дальнего Востока. У рыбы есть клыки и она предпочитает питаться головоногими и ракообразными, а также лососевыми рыбами.

    Ранее океанограф Жан-Мишель Кусто обратился к жителям Приморского края с просьбой не приближаться к белухам, если они увидят их в открытом море.

    Кусто заметил, что люди должны быть умнее и соблюдать определенные границы. Он обратил внимание на видео в социальных сетях, на которых приближающиеся к людям киты пытаются с ними играть.

    Океанограф отметил, что белухи дружелюбны и проявляют к людям интерес. Несмотря на это, последствия общения с людьми могут быть для них негативными.

    Новости SMI.FM