Двухдневные рабочие недели ждут россиян в конце 2019 и начале 2020 года

Выходные праздничные дни на Новый год 2020 продлятся с 1 по 8 января. Работать россияне будут по два дня до и после праздников, напомнили в Роструде.

Как рассказал «Интерфаксу» замглавы Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, новогодние каникулы в 2020 году начнутся 1 января и закончатся 8 числа включительно. На работу россияне выйдут 9 января, это будет четверг. Таким образом первая рабочая неделя 2020 года продлится всего два дня.

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В конце декабря также будет мало рабочих дней — 30 и 31 декабря, понедельник и вторник, станут последними рабочими днями в уходящем году. При этом работодатели вправе сделать 31 декабря выходным.

«Если у работодателя возникают какие-то варианты относительно введения выходного на этот день, необходимо соблюсти ряд условий», — сказал Шкловец. Как уточнил «Интерфакс», имеется ввиду вопрос оплаты.

В производственном календаре последний рабочий день перед Новым годом считается сокращенным на один час, так как является предпраздничным.

Ранее стало известно, что еще один регион России сделал 31 декабря выходным. Карачаево-Черкессия приняла такое решение вслед за Псковской, Томской и Кировской областями, а также Ставропольем.