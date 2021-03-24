Двух жительниц Читы осудят за нападение на полицейского

В Забайкальском крае перед судом предстанут две жительницы Читы, которых обвинили в нападении на сотрудника полиции. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, осенью 2020 года в одном из общежитий города две пьяные женщины поссорились с соседями. Прибывшие на место полицейские попытались унять конфликтующих. Однако одна дебоширка кинула в стража правопорядка дверную ручку, а другая ударила его по спине несколько раз. Обвиняемые могут провести за решеткой до пяти лет.