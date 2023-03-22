Общество 22 марта 2023, 19:00 Двух жителей Владимирской области осудят по обвинению в разбое

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Во Владимирской области перед судом предстанет местный житель и его сожительница, которых обвинили в разбойном нападении. Об этом сообщил «Царьград».

В сентябре прошлого года мужчина вместе со своей сожительницей пригласил к себе домой общего знакомого. В какой-то момент закончился алкоголь, однако денег на добавку не оказалось.

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По версии следствия, обвиняемый забрал у гостя мобильник, чтобы его продать и потребовал назвать пароль для разблокировки. Пострадавший отказался и его начали пытать, пустив в ход раскаленный утюг. Гостю удалось покинуть квартиру, а хозяева продали телефон за 700 рублей. Теперь их ждет скамья подсудимых.

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