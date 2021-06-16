Двух жителей Тюмени осудили за расчленение знакомого

В Тюмени на скамье подсудимых оказались двое мужчин, которых обвинили в расчленении знакомого. Об этом сообщил портал nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным издания, в январе 2020 года мужчины вместе со знакомым находились в одной из квартир на Малая Боровская. В какой-то момент он отравился и умер. Подсудимые расчленили его тело и вывезли останки в мешках. Они спрятали их в хозяйственных постройках на участке частного дома. Следующие 10 лет один из осужденных проведет в колонии строго режима, другой — девять лет и шесть месяцев.