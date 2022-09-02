Общество 02 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Двух жителей Тюмени обвинили в убийстве родственника

Читать 360tv в

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которых обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Реклама

Убийство произошло в минувшее воскресение. Правоохранители предполагают, что обвиняемые забили до смерти своего родственника, с которым у них был давний конфликт. Отмечается, что после убийства они избавились от тела. Мужчины могут провести за решеткой до 20 лет.

0 0 0 0 0 0