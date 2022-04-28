Двух жителей Пензенской области осудили за убийство

В Пензенской области перед судом предстали двое местных жителей, которых обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Убийство произошло в селе Кирово в марте прошлого года. Пьяная женщина вместе со своим знакомым пришла к пенсионерке и потребовала от нее три тысячи рублей. Та отказала, после чего сообщники забили ее до смерти. Затем они попытались сжечь дом, чтобы скрыть следы преступления, однако у них ничего не вышло. Женщина получила 14 лет и шесть месяцев колонии общего режима, а ее соучастник — 10 лет колонии строгого режима.